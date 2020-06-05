В среду концепцию продолжения медреформы заслушает Комитет Рады

В среду, 17 июня, состоится очередное заседание комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Комитет рассмотрит предложения Министерства здравоохранения по корректировке второго этапа медицинской реформы и результаты отбора на должность главы Национальной службы здоровья.

Об этом говорится на сайте комитета.

Заседание комитета состоится в формате видеоконференции при участии народных депутатов, министра здравоохранения Максима Степанова и представителей международных партнеров Украины. Начало в 16:00.

Сообщается также, что согласно меморандуму МВФ по программе Stand-by, Украина взяла на себя обязательства продолжить трансформацию медицинских учреждений и реформу системы здравоохранения. В частности, украинское правительство должно продолжить реформу путем расширения нового механизма финансирования вторичной и специализированной помощи.

Напомним, ранее о необходимости более решительных действий в реформировании медицинской отрасли подчеркнул и председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили.

"Попытки частично менять ничего не приносят. Попытки реанимировать старые, совковые реформы не работают. Перестроить старую систему невозможно. Ее надо полностью изменить", - заявил он в эфире канала 1+1.