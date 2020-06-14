Реализацию минских соглашений рассмотрит саммит ЕС

Лидеры стран Европейского союза рассмотрят вопрос реализации минских соглашений относительно урегулирования конфликта на Донбассе.
Данный вопрос будет вынесен на саммит Евросоюза 19 июня.
Об этом говорится в приглашении главы Совета Европы Шарля Мишеля участникам саммита.
Саммит пройдет при участии всех 27 стран-членов Евросоюза в режиме онлайн-конференции.
"В конце встречи мы кратко коснемся состояния реализации минских договоренностей", - говорится в приглашении.
Центральной темой саммита станет Многолетние финансовые рамки и План восстановления экономики ЕС.