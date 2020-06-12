Состав комиссии по вопросам гражданства изменил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав комиссии при президенте Украины по вопросам гражданства. Указ вступил в силу с 16 июня.
Об этом говорится в тексе указа на сайте ОП.
"Ввести в персональный состав Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства Горовице Евгения Николаевича - первого заместителя Министра юстиции Украины и Енина Евгения Владимировича - заместителя Министра иностранных дел Украины;
Зато Зеленский своим указом зобов'в вывести из состава этой Комиссии А. Зайца и О. Сукманову.