 

Против завершения строительства "Северного потока-2" выступила Польша

Политика Сегодня, 11:0322
Против завершения строительства "Северного потока-2" выступила Польша

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подтвердил, что Польша продолжает выступать против завершения строительства газопровода "Северный поток - 2".

 

В то же время его немецкий коллега Хайко Маас раскритиковал очередные санкции из-за газопровода.

Об этом пишет "Польское радио". 

Встреча двух глав МИД состоялась 16 июня в Варшаве. Чапутович подчеркнул, что Польша с самого начала критиковала этот проект "как таковой, что не гарантирует Европе энергетической безопасности" и создает зависимость от российского "Газпрома" как единственного поставщика.

"Это составляет особую угрозу для стран Центрально-Восточной Европы, в частности для таких наших соседей, как Украина. Поэтому мы считаем, что должны добиваться диверсификации (источников, - ред.) поставки и невыполнения этого проекта", - сказал Чапутович.

Чапутович напомнил, что благодаря, в частности, строительству газопровода Baltic Pipe и развитии LNG-терминалов Польша хочет полностью избавиться от зависимости от поставок сырья из России, а таким образом усилить энергетическую безопасность региона.

В то же время, Маас выразил сопротивление относительно ужесточения американских санкций, введенных против "Северного потока-2".

"Наша позиция относительно этого проекта остается неизменной. Те варианты, которые сегодня обсуждаются, - это экстерриториальные санкции, которых мы не воспринимаем", - сказал глава МИД Германии.

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Теги: news, новости, Украина, Северный_поток2, Польша, 7dniv, 7dnivinfo  
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