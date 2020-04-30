Вадим Рабинович: Украину превратили в сумасшедший дом, где заправляет сумасшедший премьер!

Сегодня украинцы находятся «в сумасшедшем доме, в котором заправляет сумасшедший премьер-министр, который, исходя из своего интеллектуального уровня, не может управлять страной».

Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович в эксклюзивном интервью телеканалу «112 Украина».

Политик ознакомился с новым вариантом программы правительства и «действительно считаю, что ею «можно гордиться»«.

«Программа Кабмина такая же, как и премьер. Да, в ней стало больше на три страницы текста, чем в предыдущем варианте, а еще появились рисуночки! И теперь это просто маленькая цидулька, где написаны предвыборные обещания «слуг народа», которые никто выполнять даже не собирается. Ее они снова подали на рассмотрение Верховной Рады. В результате мы получили, что «слуги» просто не смогут отказаться от пунктов своей собственной программы и поступить так, как поступили с предыдущим вариантом «программы» Кабмина – не утвердить ее во всех комитетах. Но это же не программа правительства – это план по обдуриванию людей!», – возмутился Вадим Рабинович.

В качестве аргумента народный депутат заметил: несмотря на все обещания, «власть и дальше собирается повышать тарифы, отдавать МВФ все наши доходы, сокращать количество школ и больниц…».

«Несмотря на то, что и президент, и премьер-министр, и министр здравоохранения сказали – «реформа Супрун – это сумасшествие в квадрате», они тут же говорят: «Мы ее продолжаем!»« – напомнил Вадим Рабинович.

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За життя» подчеркнул, что он «не похож на человека, который желает несчастья собственной стране», поэтому программу правительства, в которой «нет ничего для людей – там все для МВФ!», поддерживать не будет.

А «слугам народа» он предложил поступить следующим образом: «Напишите честно, что страна Украина завоевана и «отдана на съедение» Международному валютному фонду и Соросу. У нас убийцы ходят по улицам, Сорос «выкачивает кровь» из Украины, МВФ убивает наши перспективы – это же всем понятно! Даже в Польшу украинцев без карантина зазывают, потому что там нужны рабы – клубнику некому убирать! Как такое может быть? Ведь еще при развале Советского Союза Украина была самой мощной республикой, а сегодня Украина – самая нищая и над ней все издеваются!».

Прокомментировал Вадим Рабинович и политические шаги власти.

«Главная цель и предыдущих властей, и уже нынешней – это нагнетание антироссийской риторики. Они хотят отнять родной язык и культуру у тех, кто говорит не на украинском языке. Но у меня вопрос: а дальше что? Вспомните, как нам говорили: «мы уничтожим Россию санкциями…» Но я всем этим «умникам» хочу рассказать, что, например, вчера «задавленная санкциями» Россия купила на 3 млрд облигаций в США. А мы за 3 млрд страну продали, землю отдали, людей убиваем тарифами и толку никакого!» – возмутился сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За життя».

«Нам дали всего 2,2 млрд «под проценты». А надо то совсем немного – просто открыть глаза и протереть очки. То есть, надо развернуться к тем, кто хочет с нами работать! Мы раньше работали со странами СНГ, которые были лучшим рынком сбыта для нашей продукции, а теперь нам сказали: «Мы будем работать с Европой…» А что Европа? А Европа теперь берет у нас только рабов и проституток! Еще, правда, у нас есть квоты на экспорт в ЕС меда, которые мы исчерпали в первые две недели января. Да зачем нам такая Европа?!» – задался вопросом политик.

«Нам всегда кажется, что государство – это серьезная машина, которая проводит анализ ситуации. Но это не так! Люди, которые управляют страной сегодня, вырвались из сумасшедшего дома, не понимают, куда они попали, не знают, что с этой власть делать. Такое ощущение, что кадры подбирают так: вышел на улицу человек, отвечающий за назначение на высшие государственные посты, увидел бомжа и говорит: «Будешь главой правительства!.. А ты, условный Вася – министром юстиции!..». А потом такие министры юстиции радуются 100 тыс. доходам в казну за счет создания VIP-камер в отечественных тюрьмах, преподнося как высшее достижение это власти! Я же думаю, что если они создают комфортабельные камеры в тюрьмах, то они (власть – ред.) понимают, чем закончат. И пока мы их не уберем, думаю, будем мучиться!» – резюмировал Вадим Рабинович.