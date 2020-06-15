АНАТОЛИЙ ШАРИЙ ПРИЗВАЛ УКРАИНЦЕВ НА МИТИНГ ПРОТЕСТА ПРОТИВ БЕЗДЕЙСТВИЯ ПОЛИЦИИ И ПРОИЗВОЛА РАДИКАЛОВ!

«Сегодня власть показала свое абсолютное пренебрежение к своим собственным обещаниями ко всем нам. Те кто сегодня прогибают власть – радикально-криминальные банды, завтра будут ходить по вашим домам», а полиция будет стыдливо отворачиваться. Они не будут реагировать, если вас будут убивать на улице. Хватит бояться этих ублюдков (радикалов), выборы показали, что их на самом деле очень мало. Будем ли продолжать их бояться или наконец-то покажем им – чего мы стоим? Выходите не за нас (партию Шария) – выходи за себя!»,

- заявил в своем ВИДЕООБРАЩЕНИИ Анатолий Шарий.

«Среда.10.00. Под стенами администрации президента. Будем будить трусливое чмо, забившееся в угол (В. Зеленского). Оно, это чмо, способно разве что усилить репрессии против нас (журналистов и несогласных с проводимой политикой бездейсвия). Они буду открывать на меня новые дела, а если бы могли – они бы грохнули меня под отвернувшуюся полицию, они бы сделали всё, чтобы меня убрать физически. В среду мы покажем, сколько нас и мы покажем, что мы мирные люди. Вас (несогласных) постоянно били под помощь или бездействие полиции, и под молчание этой трусливой поганой предательской власти. Они привыкли к тому, что вас можно бить. Я призываю приходить, взяв с собой всё, что может пригодиться для вашей самозащиты, безусловно, разрешенное законодательством Украины»,

- анонсировал блогер.

«Да, трусливая мразь (вероятно Зеленский), забившаяся в угол на Банковой! Эти люди (несогласные с проводимой политикой) имеют право на голос! Вы 5 лет забивали их право на голос, вы 5 лет их унижали, вы 5 лет загоняли их под шконку. Ни хрена у вас не получится, потому что этих людей большинство, и эти люди устали бояться, и эти люди могут прийти и сказать – Мы есть!.. Власть нас предала. Мы имеем право сказать “нет” тому беспределу, который происходит… »,

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ЛИЧНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ?

МАНИФЕСТ ОБРЕЧЁННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ

КАК ДОЛЖНА РАБОТАТЬ ПОЛИЦИЯ - 3 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ МВД

- обратился к властям А. Шарий.Комментарий редакции: Напоминаем, что такую резкую реакцию со стороны политических сил, общественных деятелей и граждан, вызвал криминально-радикальный шабаш под стенами суда, организованный в защиту С. Стернеко обвиняемого в умышленном убийстве. На фоне экономического и политического кризиса, разгул и безнаказанность криминально-радикальных групп при полном бездействии полиции и государственной власти – всё это вызывает в обществе крайнее раздражение. Каждый сам для себя решает – участвовать или не участвовать в политических акциях и протестах. Если же вы, все-таки решили участвовать в политических акциях протеста – рекомендуем вам соблюдать общие правила личной безопасности: