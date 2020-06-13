ЭКС-ПРЕМЬЕР-МИНИСТР НИКОЛАЙ АЗАРОВ ПРИЗВАЛ ГРАЖДАН УКРАИНЫ ВЫЙТИ НА ПРОТЕСТЫ В ЗАЩИТУ СВОИХ ПРАВ!

видеообращении

«Первый раз в жизни обращаюсь к Вам, украинцы, с подобным призывом.Мне это не свойственно, но трудно молчать дальше!Анатолий Шарий призывает положить конец правовому хаосу, который творится в Украине, и прийти завтра, 17 июня, к Офису Президента и высказать свое отношение к тому, что происходит в стране.Я присоединяюсь к этому протесту и обращаюсь к тем, у кого есть совесть и кому небезразлична судьба Украины.Надо показать власти, которая пришла на обещаниях, что нельзя проводить тот же самый курс, который проводила хунта после госпереворота и который привел к развалу страны, к правовому беспределу, к тому, что каждый чувствует себя незащищенным, к тому, что в Украине правят бандиты.

За последние 6 лет в Украине появились очень яркие личности, которые могли бы изменить ситуацию в стране, которые могли бы составить новую опору для команды, способной взять на себя ответственность за будущее Украины. Это генерация новых политиков, которые не сидят и не отмалчиваются, не ждут, когда кто-то там появится. Они высказывают свое мнение, точку зрения. Их ждут неприятности, у них есть неприятности, потому что система Зеленского продолжает гнусную политику Порошенко – цензуру, не давая развернуться новым лидерам. Люди должны поддержать своей массовостью идею Новой Украины… »,

Н. Я. АЗАРОВ: Порошенко – мародёр! Колониям не кричат «Слава!» Премьер-министрами не могут быть «самокатчики» – Украина достойна другой участи!

КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?

ЧТО ТАКОЕ СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ?

- обратился к согражданам Украины Николай Азаров.