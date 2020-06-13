Планы мировой элиты: Что будет после коронавируса? Глобалисты или традиционалисты: Кто будет править миром?

Те, кого ныне обобщённо называют глобалистами, возникли после Второй мировой войны как спайка представителей транснациональных корпораций, банков, спецслужб, экономической науки, некоторых крайних политических течений. В том числе выхолощенного левого толка – условных троцкистов.

Кто такие глобалисты

Во многих странах и регионах мира наступает эпоха социально-политических конфликтов между традиционалистами и глобалистами. Их стратегической целью было и остаётся установление единой мировой власти. А основными врагами стали национальные государства с их политическими системами, а в более широком смысле – традиционные общества, построенные на рациональных и гуманистических принципах.



Глобалистов называют леволибералами, но это химерный, условный термин, не отражающей сути явления. В действительности из левой политической повестки современные глобалисты-либералы взяли лишь идею равенства людей независимо от принадлежности к тем или иным национальным, расовым или социальным группам. Но и её они довели до абсурда, превратив в идею привилегий для групп, ранее считавшихся подвергаемым притеснениям. По сути же своей глобалисты выступают политическим инструментом сверхкрупного финансового капитала, стремящегося к неограниченной власти над миром. Это относит их к правому политическому спектру.



Деление на правых и левых в современном мире вообще утрачивает смысл. На первое место выходят противоречия и конфликты между традиционалистами, стремящимися сохранить нынешний уклад жизни в рамках национальных государств, и глобалистами-реформаторами, работающими на построение всемирного технократического тоталитарного строя. Причём на стороне первых оказываются американские республиканцы, китайские коммунисты (частично), некоторые исламские партии и другие политические движения. А на стороне вторых – американские демократы, весь спектр организаций т.наз. гражданского общества, спайка чиновников международных и европейских наднациональных структур, часть бывших буржуазных партий и т.д.

Глобальный кризис капитализма и распад СССР

Элита глобалистов взрослела в 1960-1970-х годах, а реальной власти они добились в начале 1980-х. Тогда должность президента США занял Рональд Рейган, а пост премьер-министра Великобритании – Маргарет Тетчер. Это были радикальные представители либерализма в смысле свободы для капитала и ущемления социальных и политических прав простых людей.



Такая радикализация неизбежна при кризисах. А капитализм уже в 80-х подошёл к кризису глобального масштаба. И только падение СССР и распад единой системы мирового социализма отсрочили этот процесс почти на 20 лет. Столько времени транснациональные корпорации и финансовый капитал переваривали ресурсы СССР и других бывших соцстран.



Но в 2008 году отсроченный кризис вернулся. Временно затушить его удалось лишь чудовищными вливаниями в западные экономики необеспеченной валютной массы – в эквиваленте около 3 триллионов долларов. Преимущественно долларов, но также и других валют, имеющих признаки самостоятельности (евро, иен, юаней и некоторых других). Именно это вызвало, например, на Украине обвал гривны времён президентства Виктора Ющенко, а бездарная политика его правительства была лишь сопутствующим фактором.



Однако кризис вернулся через 10-11 лет. И теперь одним залитием валютой его не потушить. Только за последние несколько месяцев ФРС США влила в оборот наличности больше, чем за всю волну кризиса 2008-2009 годов – около 5 триллионов долларов.



В самом простом приближении нынешний кризис представляет собой классический кризис перепроизводства, описанный ещё Карлом Марксом. Капитализм не может устойчиво развиваться, не расширяя постоянно объём сбываемых товаров, ведь капитал должен расти от цикла к циклу. Но сейчас он достиг пределов мира – экономика стала действительно глобальной и дальше расти просто некуда. Не только в географическом и физическом смысле. Перепробованы и использованы, кажется, уже все приёмы надувания потребительского спроса путём навязывания выдуманных, ненужных потребностей и все способы связывания спекулятивного капитала на биржах. На Луну капиталу добраться пока не удалось, хотя попытки были: в начале века всерьёз обсуждали возможность продажи прав на добычу гелия-3 на Луне. Это было уже слишком: такой абсурд не прошёл, хотя многие современные финансовые биржевые инструменты ненамного разумнее.



Элиты поняли, что нынешний кризис капитализма неразрешим традиционными путями. Поэтому глобалисты и традиционалисты принялись переформатировать мир – каждый по собственному сценарию. Оставить процесс на самотёк они не могли – а то вдруг ещё произойдёт сразу мировая социалистическая революция, совсем как писал Маркс. При этом две группы капиталистических элит ещё и вступили между собой в непримиримый бой, отражение которого публика видит, как борьбу между американскими демократами и республиканцами. Или соперничество Дональда Трампа и Джо Байдена.

Что предлагают традиционалисты

Здесь всё просто. Традиционалисты-консерваторы предлагают вернуться в мир соперничающих великих держав, относительно равноправных, как это было ещё до Первой мировой войны. При этом зоны влияния великих держав должны стать более-менее изолированными, а сами державы – в значительной мере самодостаточными. Именно об этом говорит американский президент Трамп, когда заявляет об отказе США от роли мирового жандарма, возрождении отечественного производства и вводит протекционистские санкции против импортных товаров и услуг (не только китайских, но и европейских).



Как при этом произойдёт фазовый переход в американской экономике, сейчас ориентированной во многом на непроизводственные виды деятельности, как он отразится на уровне жизни людей – не вполне понятно. При самом плохом сценарии это будет новая Великая депрессия, а при самом хорошем – сразу период выхода из депрессии. Но стать новым Франклином Рузвельтом Дональду Трампу не дадут враги, вставляющие ему палки в колёса весь период президентства. Так что реальный вариант – нечто среднее между двумя упомянутыми крайностями. Да и то, лишь в том случае, если Трампу удастся удержаться.



А как произойдут фазовые переходы в других новых экономических зонах – трудно и представить.

План глобалистов





Они наносят удар по базовым столпам современности: уничтожают средний класс и малый бизнес как одну из его основ; уничтожают целые сектора реальной экономики в промышленности и на транспорте; ослабляют остатки независимости национальных государств.



Одновременно усиливается роль транснациональных корпораций и местных властей. Удивления это не вызывает: мелкие территориальные образования, в отличие от государств, не опасны для власти ТНК и финансового капитала.



Инструментом этого фазового перехода стала искусственно навязанная миру пандемия коронавируса, механизм которой подробно изложен в материале Пандемия коронавируса как технология цветной революции.



Она успешно решает все вопросы: реальная экономика терпит убытки, средний класс разоряется, национальные государства становятся послушными исполнителями воли глобалистов, замаскированной под рекомендации международных организаций и пропаганду СМИ. То есть потери мира, секторов экономики и отдельных людей от неизбежного капиталистического кризиса списываются на форс-мажорные обстоятельства лже-пандемии. При этом экономическая основа глобалистов не терпит больших убытков. При победе консерваторов доллар должен в значительно степени потерять статус мировой резервной валюты, что выбрасывает завязанную на него международную финансовую олигархию в политический утиль. Смириться с потерей власти находясь в шаге от легального мирового господства она не желает. Поэтому миру её общественно-политическим крылом – глобалистами – был навязан фазовый переход к новому общественно-политическому строю, который, по сути, уже и не является в полной мере капиталистическим.Они наносят удар по базовым столпам современности: уничтожают средний класс и малый бизнес как одну из его основ; уничтожают целые сектора реальной экономики в промышленности и на транспорте; ослабляют остатки независимости национальных государств.Одновременно усиливается роль транснациональных корпораций и местных властей. Удивления это не вызывает: мелкие территориальные образования, в отличие от государств, не опасны для власти ТНК и финансового капитала.Инструментом этого фазового перехода стала искусственно навязанная миру пандемия коронавируса, механизм которой подробно изложен в материале Пандемия коронавируса как технология цветной революции. ТЕХНОЛОГИИ ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ Она успешно решает все вопросы: реальная экономика терпит убытки, средний класс разоряется, национальные государства становятся послушными исполнителями воли глобалистов, замаскированной под рекомендации международных организаций и пропаганду СМИ. То есть потери мира, секторов экономики и отдельных людей от неизбежного капиталистического кризиса списываются на форс-мажорные обстоятельства лже-пандемии. При этом экономическая основа глобалистов не терпит больших убытков.

Учение коронабесия

При этом сама так называемая пандемия коронавируса и связанный с ним карантин превратились в священную корову глобалистов и непогрешимое учение в плане социальной дрессуры. Как будто какой-то экспериментатор проводит новые всё более абсурдные тесты для подопытного человечества. И внимательно следит за результатами: насколько податливо человечество, какой народ или социальная группа как реагируют? При этом сомневаться в учении - значит сразу подвергнуться остракизму и осуждению со стороны лидеров мнений. А то и прямым репрессиям государственной машины.



Правительства якобы независимых стран вводили абсурдные карантинные ограничения, когда распространение инфекции было в сотни и то и тысячи раз меньше параметров эпидемий, установленных местными правилами. В Европе лишь две небольшие страны – Белоруссия и Швеция – смогли проявить политическую волю и стремление к научной истине, и не пошли на поводу у манипуляторов.



Карантин уже показал некоторые контуры будущего мира по плану глобалистов. Это мир чудовищной несвободы, невиданной со времён крепостного права. Скорее даже – рабовладения. Иерархия общества будет выстраиваться в том числе по принципу перемещения: одни смогут свободно ходить, где угодно, другие будут выходить из дома лишь по пропускам.



Это мир произвола. Больше не будет конституций, кодексов и законов как результатов общественного договора между властью и народом или, на худой конец, между классами или социальными группами. Правители, как бы они не назывались, станут принимать директивы, абсолютно игнорируя не то что официальное волеизъявление, но даже базовые потребности подвластных масс. Уже сейчас по распоряжениям властей местного уровня ограничиваются конституционные права граждан на свободу перемещения, собраний и слова без введения чрезвычайного или военного положения.



Также это будет мир тотального электронного контроля, низких зарплат, отсутствия коллективов и политической борьбы в привычном нам смысле.

Мировая гражданская война

Однако это всё произойдёт лишь в том случае, если глобалисты-реформаторы победят. Но это далеко не факт: между ними и консерваторами разгорается настоящая война, частично переходящая в горячую фазу. К сожалению, пост-СССР на процессы почти никак не влияют – их элиты пошли на поводу у манипуляторов.



Борьба разгорается в США, концентрируясь вокруг приближающихся выборов президента. Обе стороны конфликта – республиканцы и демократы, и их лидеры – Дональд Трамп и Джо Байден – вошли в непримиримый клинч. Сейчас те и другие пытаются оседлать или использовать если не для свержения, то для дискредитации противников начавшиеся в Америке расовые волнения.



Но дело может принять и более радикальный оборот. 11 июня предполагаемый кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пригрозил нынешнему президенту Дональну Трампу, что, если тот проиграет выборы, но откажется покинуть свой пост, его выведут из Белого дома военные.



Дело здесь в намерениях Трампа запретить в США удалённое голосование на президентских выборах. По его мнению, демократы намереваются использовать этот механизм для фальсификаций. Байден, понимая, что без подтасовок ему не выиграть, открыто грозит Трампу военным переворотом. Такое развитие событий означало бы начало новой гражданской войны в США.



Пока наверняка можно утверждать одно – мир входит в переходный период, который будет сопровождаться политическими, экономическим и военными потрясениями. То, что ещё несколько лет назад казалось абстрактными построениями теоретиков или, в лучшем случае, уделом туманного будущего, происходит уже сейчас прямо на глазах шокированного человечества.