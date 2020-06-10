Ермак заявил что решение о втором сроке нужно принимать ближе к концу первого

Президент Украины Владимир Зеленский будет самостоятельно принимать решение о возможном выдвижении на второй президентский срок.

При этом такое решение нужно принимать ближе к концу первой каденции.

Об этом в интервью lb.ua заявил глава Офиса президент Андрей Ермак.

Ермак отметил, что намерен руководить Офисом столько, сколько решит Зеленский, и уйдет из политики вместе с ним. При этом еще не принято решение, пойдет ли Зеленский на второй срок.

"Решение будет принимать президент. Если бы он спросил мое мнение, я бы ответил так: решение нужно принимать ближе к окончанию первого срока, когда будет понимание того, насколько задуманное лично им выполнено", - отметил Ермак.

Он также добавил, что у Зеленского настолько грандиозные планы, что для их реализации не хватит и нескольких президентских сроков.