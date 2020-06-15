 

В должности главы ГСЧС окончательно восстановлен Бочковский

Политика Сегодня, 13:4243
В должности главы ГСЧС окончательно восстановлен Бочковский

Кассационный административный суд Верховного суда признал законными решения судов предыдущих инстанций о восстановлении Сергея Бочковского на пост главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

 

Его уволили в 2015 году из-за подозрения в коррупции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление суда от 11 июня. 

Так, все жалобы Кабинета министров и Министерства внутренних дел были отклонены, а решение Окружного административного суда Киева от 26 апреля 2018 года о восстановлении Бочковского оставили в силе.

Верховный суд отметил, что бывший "главный спасатель" был уволен с нарушением процедуры, а именно, после устных обвинений со стороны главы МВД Арсена Авакова на заседании Кабмина, а не после служебного расследования.

Напомним, Бочковского задержали 25 мая 2015 года прямо на заседании правительства и в тот же день его уволили с должности. Чиновника обвинили в коррупционных схемах, сейчас это дело находится на рассмотрении в Шевченковском районном суде Киева.

В апреле 2018 года ОАСК признал увольнение Бочковского незаконным и обязал выплатить ему компенсацию, а в августе 2018 года это решение также было поддержано Киевским апелляционным административным судом.

Теперь Верховный суд оставил эти решения в силе. Решение окончательное и не подлежит обжалованию.

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Теги: news, новости, Украина, Бочковский, ГСЧС, 7dniv, 7dnivinfo  
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