Венедиктову по делу Гандзюк хочет заслушать Рада

Верховная рада хочет заслушать генерального прокурора Ирину Венедиктову по делу об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк.

Нардепы предоставили Офису генпрокурора ряд рекомендаций по этому делу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Депутаты одобрили соответствующий проект постановления №3634 об отчете Временной следственной комиссии по делу Гандзюк и нападениям на других общественных активистов. За него проголосовали 307 парламентариев.

ВСК предоставила рекомендации Офису генпрокурора:

принять меры реагирования по фактам приведенным в отчете комиссии;

усилить надзор за соблюдением законности в работе Национальной полиции, своевременно реагировать на все случаи нарушений закона и принимать необходимые меры реагирования в случае невыполнения предписаний прокурора.

возобновить досудебное расследование в уголовном производстве №22019000000000215 от 12 июля 2019 года по подозрению Мангера В.М. и Левина А.А. в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 121 УК Украины.

Кроме того, ОГП, Службе безопасности Украины, Министерству внутренних дел, Национальной полиции поручили проинформировать парламент по результатам рассмотрения материалов ВСК в 2-недельный срок.

"Заслушать на пленарном заседании Верховной рады Украины генерального прокурора, руководство Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел, Национальной полиции по вопросам расследования сведений о нападениях на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов", - указано в тексте документа.