Постановление о назначении Шкарлета министром образования внесли в Раду

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную раду проект постановления о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Соответствующий проект был зарегистрирован в парламенте 17 июня.

Об этом говорится на сайте Верховной рады.

Отмечается, что данное постановление №3675 сейчас передано на рассмотрение руководству парламента. При этом текст документа на данный момент отсутствует.

Напомним, ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет назывался главным кандидатом на должность министра образования. В 2010 году он пытался попасть в Черниговский областной совет от "Партии регионов", а в 2015 баллотировался от "Блока Петра Порошенко".