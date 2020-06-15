Заседание фракции "Слуга народа" началось в Раде

В Верховной раде утром 18 июня началось заседание фракции "Слуга народа". На заседании народные депутаты планируют обсудить программу действий Кабинета министров.

Об этом заявил председатель фракции Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что пока неизвестно хватит ли голосов, чтобы подержать программу правительства в зале.

"Мы еще не знаем. Сейчас определяемся. На 9:30 фракция. На самом деле большинство депутатов поддерживает саму программу правительства. Но следствием программы правительства является годовой иммунитет. Многие люди не хотят давать иммунитет. Хотят принять программу правительства, но не предоставлять иммунитет. К сожалению, такого формата не существует. Поэтому сейчас мы на фракции хотим найти точки соприкосновения", - заявил Арахамия.

Напомним, в прошлом месяце Верховная рада отклонила программу действий Кабмина Дениса Шмыгаля, назвав его рефератом. Одобрение программы действий автоматически дает правительству иммунитет на один год.