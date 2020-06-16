Меру пресечения Порошенко начал избирать суд

Печерский суд Киева начал избирать меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Изначально прокуроры просили арест, однако позже изменили просьбу на личное обязательство.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко прибыл в суд. Судья Сергей Вовк сегодня рассмотрит ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Отметим, Офис Генерального прокурора подал в суд Киева ходатайство о применении к пятому президенту меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 10 млн гривен. Позже прокуроры изменили свои требования - вместо ареста просят личное обязательство.

В случае избрания меры пресечения в виде личного обязательства Порошенко будет обязан, среди прочего, являться в суд к следователю и сдать паспорт.