 

О российской "колонизации" Крыма заявили у Зеленского

Политика Сегодня, 19:3443
О российской "колонизации" Крыма заявили у Зеленского

Российская незаконная "колонизация" оккупированного Крыма является одной из крупнейших проблем, с которыми сталкивается Украина.

 

Россия незаконно переселила на оккупированный полуостров сотни тысяч своих граждан.

Об этом во время онлайн-дискуссии заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич. 

Как пояснил Кориневич, сейчас Россия незаконно проводит изменения демографического состава населения в оккупированном Крыму. Одновременно оккупанты вытесняют с полуострова лиц, которые представляют угрозу дальнейшей оккупации.

"Украинские и крымскотатарские журналисты, общественные деятели и другие лица, которые не признают попытки аннексии Крыма, изгоняются из полуострова", - подчеркнул он.

На замену украинским гражданам Россия перемещает в Крым военнослужащих с их семьями, сотрудников правоохранительных органов и чиновников, чтобы увеличить долю лояльного населения. В Крым уже переселили по меньшей мере 300 тысяч человек.

"Кроме того, РФ переводит граждан Украины из Крыма на постоянное место жительства на территории РФ. В частности, официальных сотрудников правоохранительных органов Украины", - добавил Кориневич.

Также большой проблемой остается насильственная паспортизация украинцев в Крыму. Граждане Украины вынуждены получать российские паспорта для страхования своей жизни на оккупированном полуострове.

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Теги: news, новости, Украина, Крым, Зеленский, Россия, 7dniv, 7dnivinfo  
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