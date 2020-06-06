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Политика Вчера, 22:3546
Полноправного членства в ЕС требует Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина требует полноправного членства в ЕС.

 

При этом отметив, что "Восточное партнерство" полезное для Украины, если это приближает ее к членству в Евросоюзе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. 

"Восточное партнерство" не должно ограничивать амбиции партнеров. Кому-то достаточно политического диалога, кому - стратегического партнерства с ЕС, кто-то стремится к интеграции общего рынка на основе "четырех свобод", а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС", - заявил Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что изначально целью инициативы была развитие сообщества Евросоюза с партнерами, которые разделяют европейские ценности и принципы. И добавил, что преимуществами такого объединения должны пользоваться все граждане стран-участниц.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, ЕС, 7dniv, 7dnivinfo  
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