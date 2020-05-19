 

Украина способна делать вклад в развитие стабильности и безопасности в Европейском регионе заявил Зеленский

Политика Сегодня, 03:0014
Украина способна делать вклад в развитие стабильности и безопасности в Европейском регионе заявил Зеленский

Европейский союз в полной мере не использовал потенциал для обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

 

Украина могла бы помочь в этом вопросе.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время видеоконференции лидеров Восточного партнерства, сообщает сайт главы государства

По мнению Зеленского, реализация целей Восточного партнерства зависит от стабильной среды безопасности, в частности - в странах-партнерах. Президент сравнил оккупированные территории Украины и количество украинцев, которые там проживают, с площадями и населением некоторых стран ЕС.

"По моему мнению, Европейский союз еще не использовал в полной мере свой потенциал ради безопасности на Европейском континенте. Знаю, считается, что Восточное партнерство не является инструментом для урегулирования конфликтов. В то же время мы не можем позволить внешним игрокам в дальнейшем дестабилизировать ситуацию в регионе и создавать новые и новые горячие точки", - подчеркнул Зеленский.

При этом он отметил, что конфликты на территориях стран-партнеров ЕС, в том числе социально-экономические проблемы, могут перекинуться на страны Евросоюза.

"Украина способна делать вклад в укрепление стабильности и безопасности в регионе: участвовать в миссиях, военных проектах ЕС и проектах по безопасности, инициативах, направленных на борьбу с информационными и гибридными угрозами, дезинформацией и тому подобное", - резюмировал президент.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, ЕС, 7dniv, 7dnivinfo  
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