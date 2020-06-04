На допрос в ГБР снова вызывают Януковича

Государственное бюро расследований повторно вызвало бывшего президента Виктора Януковича к следователю.
Он должен к нему явится 23 июня.
Бывшего президента вызвали в ГБР для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве о совершении правонарушений военнослужащими.
Также уточняется, что следственные действия будут проходить в уголовном производстве №62019000000000046. Отметим, что производство под этим номером открыто в отношении бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заманы, которого подозревают в государственной измене.