 

На допрос в ГБР снова вызывают Януковича

Политика Сегодня, 05:0041
На допрос в ГБР снова вызывают Януковича

Государственное бюро расследований повторно вызвало бывшего президента Виктора Януковича к следователю.

 

Он должен к нему явится 23 июня.

Об этом сообщает ГБР. 

Бывшего президента вызвали в ГБР для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве о совершении правонарушений военнослужащими.

Также уточняется, что следственные действия будут проходить в уголовном производстве №62019000000000046. Отметим, что производство под этим номером открыто в отношении бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заманы, которого подозревают в государственной измене.

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Теги: news, новости, Украина, Янукович, 7dniv, 7dnivinfo  
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