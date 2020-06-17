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Политика Сегодня, 07:0043
В 2021 году состоится саммит "Восточного партнерства"

Саммит "Восточного партнерства" при участии Европейского союза, Украины, Молдовы, Грузии, Беларуси, Азербайджана и Армении запланирован на 2021 год.

 

Саммит состоится в марте в Брюсселе.

Об этом после видеоконференции лидеров "Восточного партнерства" заявил президент Европейского совета Шарль Мишель

По словам президента Евросовета, лидеры обсуждали подготовку физического саммита в марте 2021 года в столице Бельгии.

"Мы определили пять приоритетов, пять важных предметов, над которыми мы будем работать вместе для того, чтобы подготовиться и принять совместную декларацию в следующем году", - рассказал Мишель.

Отметим, участие в сегодняшней видеоконференции лидеров "Восточного партнерства" принял украинский президент Владимир Зеленский.

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