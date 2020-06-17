На слова Зеленского о СССР отреагировал Путин

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о Советском союзе негативно повлияют на отношения между Россией и Украиной.

Зеленский сравнил СССР с нацистской Германией.

Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил российский президент Владимир Путин.

Путин отметил, что слова украинского лидера также негативно скажутся и на отношении к Зеленскому.

"Негативно. Я думаю, что и для него, для самого Владимира Александровича ничего в этом хорошего нет, имея в виду, что сама Украина сильно пострадала во время Второй мировой войны", - заявил он.

Напомним, во время визита в Польшу в январе этого года президент Владимир Зеленский заявил, что СССР несет такую же ответственность за начало Второй мировой войны, как и нацистская Германия.