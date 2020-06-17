Давление со стороны Офиса президента отрицает ГБР

Заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Бабиков заявил, что со стороны Офиса президента нет давления на бюро.

По его словам, медийные атаки на ГБР идут из всех политических лагерей.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, сотрудники бюро общаются нардепами и министрами, но "со сторони Офиса президента давления по конкретным делам на нас не оказывается".

Бабиков заявил, что старается организовать работу свою и своих подчиненных так, чтобы они соблюдали закон.

"Более того, если вы проанализируете медийные атаки на ГБР, то они идут из всех политических лагерей", - добавил он.