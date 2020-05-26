Повысить зарплаты медикам с сентября пообещали в Минздраве

С 1 сентября 2020 года украинским медикам повысит заработную плату.

На увеличение зарплат могут рассчитывать врачи, медсестры и санитары, которых "забыли", когда стартовал второй этап медицинской реформы.

Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил министр охраны здоровья Максим Степанов.

"Начиная с 1 сентября этого года будет повышена заработная плата всем врачам, медицинским сестрам, младшему среднему персоналу. Те, которые работают в больницах, специализированных больницах, высокоспециализированных больницах. То есть все те, которые должны были начать получать более высокую заработную плату, начиная уже с 1 апреля. Но, к сожалению, при планировании реформы, так называемой, о них просто забыли", - сказал он.

Кроме того, министр сообщил, что медработникам, которые работают с COVID-19, перечисляются 300%-ные зарплаты.

"НСЗУ медленно заключала договоры, но они все заключены и перечисляются средства, несмотря на пакеты и тарифы, которые были утверждены на правительстве. Они включают 300% зарплаты для медработников, которые работают с COVID-19 и всего перечня лекарственных средств, которые нужны для лечения коронавирусной болезни", - отметил Степанов.