Омеляна в занижении доходов бюджета подозревает НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрение бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

НАБУ подозревает его в оформлении документов, что привело к недополучению 30,5 млн гривен в госбюджет.

Соответствующее сообщение о подозрении Омелян опубликовал у себя в Facebook.

Он напомнил, что на неделю назад НАБУ вызвало его для дачи показаний в уголовном производстве касательно заниженных Кабмином в 2018 году портовых тарифов и сборов на 20%. По словам Омеляна, это делалось для увеличения товаро- и грузопотока, после чего морская отрасль выросла на более чем 20%.

"Несмотря на то, что меня пригласили на допрос в качестве свидетеля, детектив НАБУ пытается вручить мне подозрение, что уменьшение портовых тарифов и сборов привело к сокращению доходов государственного бюджета и я (хотя это было коллегиальное решение Кабмина) нанес ущерб государству", - написал Омелян.

Фото: сообщение о подозрении

В документе говорится, что детектив НАБУ установил достаточное количество улик, для сообщения подозрения экс-министру.

"Он подозревается в тяжком криминальном правонарушении, предусмотренного ч.2 ст. 211 УК Украины, а именно: выдача служебным лицом нормативно-правового акта, который уменьшает поступления в бюджет вопреки закону, если предметом таких действий были госсредства в особо больших размерах", - говорится в подозрении.

По данным следствия, якобы из-за действий Омеляна госбюджет недополучил 30,5 млн грн.

"В частности, экс-министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. Такое решение привело к тому, что из ожидаемых 203,5 млн грн в бюджет поступило 173,1 млн грн", - сообщили в НАБУ.