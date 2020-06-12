Главу Винницкой ОГА сменил Зеленский

Президент Украины назначил Сергея Борзова главой Винницкой областной государственной администрации.
До него эту должность занимал Владислав Скальский.
Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
В указе говорится "назначить Борзова Сергея Сергеевича главой Винницкой областной государственной администрации".
Также на сайте ОП опубликован указ об увольнении с этой должности Скальского.
Добавим, Борзов родился в Виннице, учился в 35-й школе, окончил Винницкий педагогический университет.
До назначения на должность в госслужбе был частным предпринимателем. До назначения главой Винницкой ОГА занимал должность руководителя Государственного управления делами.