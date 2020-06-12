Делегацию для переговоров с Ираном создал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский создал делегацию для участия в переговорах с Ираном по делу о крушении самолета "Международных авиалиний Украины".
Делегацию возглавил замглавы иностранных дел Евгений Енин.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Заместителем главы делегации назначен заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Валерия Коломиец.
Также в состав делегации входят:
- начальник Юридического управления Государственной авиационной службы Украины Виктор Андреев,
- первый заместитель главы Службы безопасности Украины Руслан Баранецкий,
- директор Департамента международного права Министерства юстиции Украины Тамара Андреева,
- начальник отдела Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Александр Борисенко,
- директор Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Лариса Герасько,
- заместитель начальника Главного следственного управления - начальник управления организации досудебного расследования Национальной полиции Степан Довгун,
- директор Департамента авиационных перевозок, аэропортов и международного сотрудничества Госавиаслужбы Сергей Коршук,
- главный специалист Главной инспекции Министерства обороны Украины Валерий Трубачев,
- заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Андрей Швец,
- заместитель Министра инфраструктуры Украины Олег Ющенко,
- начальник отдела управления предварительного расследования Главного следственного управления СБУ Игорь Яновский.
Также по согласию в делегацию входят:
- заместитель начальника управления Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Ольга Кориняк,
- заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов,
- директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины Александр Рувин.
При этом, Зеленский разрешил Енину вносить по согласованию изменения в состав делегации, привлекать для обеспечения работы делегации работников госорганов, предприятий, учреждений, организаций.
Кроме того, президент утвердил Директивы делегации Украины для участия в переговорах с Ираном. В самом указе отмечается, что они находятся под грифом "секретно".
Также Зеленский поручил Кабмину обеспечить финансирование расходов, связанных с участием в делегации.
Напомним, самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился в январе этого года во время вылета из аэропорта Тегерана. Предварительно, борт был сбит двумя иранскими ракетами. На момент катастрофы в самолете находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.