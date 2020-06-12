 

Делегацию для переговоров с Ираном создал Зеленский

Политика Сегодня, 21:0332
Делегацию для переговоров с Ираном создал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский создал делегацию для участия в переговорах с Ираном по делу о крушении самолета "Международных авиалиний Украины".

 

Делегацию возглавил замглавы иностранных дел Евгений Енин.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. 

Заместителем главы делегации назначен заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Валерия Коломиец.

Также в состав делегации входят:

  • начальник Юридического управления Государственной авиационной службы Украины Виктор Андреев,
  • первый заместитель главы Службы безопасности Украины Руслан Баранецкий,
  • директор Департамента международного права Министерства юстиции Украины Тамара Андреева,
  • начальник отдела Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Александр Борисенко,
  • директор Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Лариса Герасько,
  • заместитель начальника Главного следственного управления - начальник управления организации досудебного расследования Национальной полиции Степан Довгун,
  • директор Департамента авиационных перевозок, аэропортов и международного сотрудничества Госавиаслужбы Сергей Коршук,
  • главный специалист Главной инспекции Министерства обороны Украины Валерий Трубачев,
  • заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Андрей Швец,
  • заместитель Министра инфраструктуры Украины Олег Ющенко,
  • начальник отдела управления предварительного расследования Главного следственного управления СБУ Игорь Яновский.

Также по согласию в делегацию входят:

  • заместитель начальника управления Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Ольга Кориняк,
  • заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов,
  • директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины Александр Рувин.

При этом, Зеленский разрешил Енину вносить по согласованию изменения в состав делегации, привлекать для обеспечения работы делегации работников госорганов, предприятий, учреждений, организаций.

Кроме того, президент утвердил Директивы делегации Украины для участия в переговорах с Ираном. В самом указе отмечается, что они находятся под грифом "секретно".

Также Зеленский поручил Кабмину обеспечить финансирование расходов, связанных с участием в делегации.

Напомним, самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился в январе этого года во время вылета из аэропорта Тегерана. Предварительно, борт был сбит двумя иранскими ракетами. На момент катастрофы в самолете находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo, Иран, МАУ, Катастрофа  
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