Либерализации визового режима в Украине

Украина в ближайшее время либерализует визовый режим для иностранцев.

Соответствующее решение будет принято в ближайшие две недели.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По словам Тимошенко, во время рабочей поездки в Хмельницкую область президент Владимир Зеленский дал поручение министру иностранных дел Дмитрию Кулебе разработать проект либерализации визового режима.

"Я думаю, что за неделю-две она уже будет - либерализация визового режима. Ну это невозможно, когда виза в Украину стоит 80 долларов, а ее делать 30 дней. Слушайте, ну никто сюда поедет за такие деньги и такой срок получения визы", - подчеркнул он.

Тимошенко рассказал, что планируется внедрить электронную визу или так называемую Visa on Arrival для туризма в Украине.