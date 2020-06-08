Какую сумму уже получили за платные СИЗО рассказали в Минюсте

За платные камеры следственных изоляторов Министерства юстиции уже заплатили свыше 115 тысяч гривен.

Эти средства планируют потратить на ремонт СИЗО.

Об этом 19 июня сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире телеканала "Прямой".

По его словам, в Украине есть желающие платить за проживание в лучших камерах.

"Уже собрали более 115 тысяч гривен за пользование камерами. Мы уже начали ремонты бесплатных камер", - сказал министр.

Он также добавил, что первые результаты ремонтных работ презентуют вероятно в июле. Кроме того, Малюська анонсировал открытие платных камер еще в пяти СИЗО.

Отметим, что платные камеры официально разрешены уже полтора месяца.