Крымские архивы через суд собирается вернуть Украина

Государственная архивная служба Украины собирается через суд вернуть крымские архивы, которые были утрачены после аннексии полуострова Россией в 2014 году.

Сейчас процесс на этапе консультаций.

Об этом глава Укргосархива Анатолий Хромов сообщил в эфире "Радио Крым.Реалии".

По его словам, сейчас ведомство проводит консультации с Министерством юстиции по подаче судебных исков к России.

"Национальные архивные фонды в Крыму, которые согласно законодательству принадлежат украинскому народу, фактически украденные страной-оккупантом... Мы рассматриваем возможность даже с помощью судебных исков добиваться возвращения культурных ценностей Украины. Будем консультироваться с Министерством юстиции по этому вопросу", - сказал Хромов.

Он добавил, что Укргосархив также проводит инвентаризацию утраченных фондов и пытается очертить эту проблему.

"Государственная архивная служба подала информацию в Международный совет архивов, чтобы на интерактивной карте государственные архивы Крыма и Севастополя значились как украинские. Их статус свидетельствует, что они закрыты и находятся в оккупации", - отметил Хромов.