Прошел митинг против наркобизнеса под Офисом генпрокурора в Украине

У здания Офиса генпрокурора прошел митинг против торговли наркотиками в Украине.

Активисты просят министра внутренних дел Арсена Авакова и генпрокурора Ирину Венедиктова обратить внимание на ситуацию.

Об этом сообщил адвокат и инициатор митинга Дмитрий Каленов в сюжете "24 каналу".

В ходе собственного расследования адвокат вышел на руководителя крупной ОПГ. Адвокат утверждает, что это, проживающий по поддельным документам и находящийся в международном розыске, бизнесмен Александр Щипцов.

"Щипцов А.Ю. причастен к распространению психотропных веществ в Украине и странах СНГ, вовлечению в деятельность преступной группировки несовершеннолетних подростков. Оборот от его "бизнеса" составляет 20 млн долларов в месяц, а в год достигает четверти миллиарда долларов. Александр Щипцов - гражданин России. По нашим данным, там он занимался изготовлением наркотических средств. С 2013 года он нелегально проживает в Украине и продолжает заниматься распространением наркотиков. Об этом знают все наши правоохранительные структуры. Вопрос: почему Щипцов не арестован, не депортирован при том, что он уже в федеральном розыске в России, в Интерполе?" - сказал во время митинга адвокат.

Он также подчеркнул, что обладает всеми необходимыми доказательствами причастности бизнесмена к наркобизнесу.

"Ситуация с наркотиками в Украине катастрофическая. Только в прошлом году было зарегистрирован почти миллион людей, которых коснулась наркомания. Причем это только те, кто обратился к специалистам. А ведь страдают не только они, страдают их родственники, семьи, да и украинское общество в целом”, - добавил адвокат.