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Политика Сегодня, 08:0039
В трех странах посла уволил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дмитрия Сеника с должности посла в трех странах. Сенік был послом в Сингапуре,

Брунее и Новой Зеландии.

Об этом говорится в указе президента №244.

Документ подписан главой государства 22 июня.

"Уволить Сеника Дмитрия Юрьевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Сингапур, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Брунее Даруссаламе и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Новой Зеландии по совместительству", - говорится в тексте указа.

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