Еще три "безвиза" с ЕС внедрит Украина

Украина на пути к вступлению в Евросоюз внедрит еще три "безвиза".

Речь идет о так называемых промышленном, продовольственном и авиационном безвизе.

Об этом в интервью tsn.ua заявила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, прежде всего Украина должна добиться промышленного безвиза с ЕС, который обеспечит свободное движение украинской продукции на европейский рынок.

"Отдельным приоритетом сейчас я вижу "продовольственный безвиз", потому что Украина адаптировала свое законодательство к качеству, безопасности продукции. Сейчас мы более уверены в той продукции, которую мы даже в супермаркетах покупаем. Поэтому Украина заслуживает, чтобы для этих видов продукции мы тоже имели безвиз", - отметила Стефанишина.

Она также уверена, что к следующему саммиту Украина-ЕС будет разблокировано подписание соглашения о совместном авиационном пространстве.

"И когда перемещение внутри Европы будет более свободным, мы сможем не только восстановить безвизовые условия поездок, но и подписать соглашение, которое станет "авиационным безвизом". Это три краеугольных камня", - подчеркнула вице-премьер.