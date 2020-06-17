 

Коррупция в «реформированной» погранслужбе достигла небывалых масштабов

Политика Сегодня, 20:24424
Коррупция в «реформированной» погранслужбе достигла небывалых масштабов

В предыдущих статьях мы анализировали и останавливались на проблемах деятельности нынешнего руководства Государственной пограничной службы Украины. В этом материале хотелось бы еще раз показать полную неспособность ведомства под руководством нынешних «реформаторов» выполнить одну из ключевых задач, поставленных Президентом Украины – противодействие контрабанде табачных изделий через государственную границу.
Еще свежи в памяти громкие заявления руководителя ведомства Сергея Дейнеко перед Президентом о нещадной борьбе с противоправной деятельностью на западном участке границы и последовавшие за этим снятие с должностей начальников пограничных отрядов Западного регионального управления, обвинение во всех бедах коррумпированных таможенников. Но прошло немного времени и об обещаниях этот горе-руководитель забыл.
Более того, снятые в свое время начальники Черновицкого и Львовского пограничных отрядов снова назначены на должности Волынского и Черниговского отрядов соответственно. А нынешний руководитель Западного региона - генерал Виктор Бабюк успешно внедрил опыт противоправной деятельности, который он приобрел, будучи одним из руководителей Южного регионального управления времен Виктора Назаренка и Петра Цигыкала. Это же можно сказать о директоре Департамента оперативной деятельности генерале Юрие Зюзько и начальнике внутренней безопасности Западного РУ полковнике Загорском. Все они выходцы из Одессы.

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 К сожалению, следует отметить что в этом году контрабанда сигарет на участках Мукачевского и Черновицкого пограничных отрядов приобрела небывалых масштабов. Если в предыдущие времена ее старались «загнать на асфальт», то есть в пункты пропуска, перекладывая в некоторой мере ответственность и на таможенные органы, то нынешнее руководство решило ни с кем «не делиться». Как бы это не высокопарно звучало, что «зеленка» должна охраняться, Дейнеко и Ко решили по другому. Маховик зарабатывания грязных денег запущен на полную.

На участках вышеуказанных отрядов «работа» кипит каждую ночь. Партии немаленькие – до 1000 ящиков и более. С каждого ящика пограничники имеют до 100 долларов или евро. Не трудно посчитать какие доходы приносит табачный бизнес. Это выглядит еще более цинично на фоне постоянных заявлений С.Дейнеко о непримиримой борьбе с противоправной деятельностью на границе и искоренении коррупции среди личного состава.
Последний факт задержания сотрудниками ГБР офицера внутренней безопасности по Львовскому отряду майора В.Подоляна при попытке дачи взятки в размере 700 долларов США начальнику отдела пограничной службы «Рава-Русская» этого же отряда за содействие в незаконном перемещении сигарет в Польшу выглядит как театр абсурда. Тот кто по своим обязанностям должен искоренять коррупцию является ее главным вдохновителем.
Следует отметить, что этой «болезнью» поражены все оперативные подразделения. Ведь офицеры оперативно-розыскных подразделений, подразделений внутренней безопасности и есть главными кураторами беспредела на границе. Именно они дают «добро» на все происходящее, втягивая в противоправную деятельность все больше пограничников.

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О всем происходящем прекрасно знают С.Дейнеко и его два зама - В.Никифоренко и В.Ченчик которые большую часть прослужили в оперативных подразделениях, но откаты которые оседают в карманах этих «руководителей» наверное имеют больший аргумент нежели имидж ведомства. 

Подытожив вышесказанное, еще раз убеждаешься в неспособности и нежелании руководства Службы изменить положение дел, остановить оголтелую коррупцию среди личного состава и наконец-то выполнить задачи, поставленные Президентом Украины, в том числе и поднятия имиджа государства на мировой арене.

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Теги: news, новости, Украина, погранслужба, коррупция, 7dniv, 7dnivinfo  
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