 

Власть к сотрудничеству из-за наводнения на западе Украины призвала Тимошенко

Политика Сегодня, 21:570
Власть к сотрудничеству из-за наводнения на западе Украины призвала Тимошенко

Западные регионы страдают от наводнений.

Для преодоления последствий бедствия должен быть привлечен каждый, кто разбирается в этом.

Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook. 

"Западные регионы страдают от наводнений. Дожди и ливни, которые не прекращаются много дней, размыли дамбы и дороги, реки вышли из берегов, разрушили дома, все залили поля, огороды и кладбища. К сожалению, уже имеем несколько человеческих жертв. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни погода не изменится, а соответственно - ситуация еще больше усложнится", - написала Тимошенко.

По ее словам, в 2008-м году, когда она была премьер-министром, западным областям пришлось испытать подобного удара стихии. Тогда случилось наводнение, одно из крупнейших в новейшей истории региона.

"Мы организовали оперативный штаб помощи пострадавшим, определили первоочередные задачи, сформировали приоритетные направления преодоления последствий непогоды. За относительно короткое время нам удалось не только предупредить экологическую и гуманитарную катастрофу, но и справиться с ее последствиями, восстановить инфраструктуру, создать дополнительные барьеры против "большой воды", отстроить деревни, спасти людей", - добавляет Тимошенко.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Тимошенко, 7dniv, 7dnivinfo, наводнение  
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах

Новости по теме

Роста экономики во втором полугодии ожидает Шмыгаль
Роста экономики во втором полугодии ожидает Шмыгаль
16-июн-2020, 09:52
Объявили красный уровень опасности из-за непогоды на западе Украины
Объявили красный уровень опасности из-за непогоды на западе Украины
Сегодня, 16:15
Результатами отчета ВСК, которая расследует коррупцию во власти поделилась Тимошенко
Результатами отчета ВСК, которая расследует коррупцию во власти поделилась Тимошенко
5-июн-2020, 08:00
Либерализации визового режима в Украине
Либерализации визового режима в Украине
20-июн-2020, 03:00
"Совсем другую ситуацию" с коронавирусом через 10 дней прогнозируют у Зеленского
20-июн-2020, 10:05

Последние новости

21:57
Политика
Власть к сотрудничеству из-за наводнения на западе Украины призвала Тимошенко
21:56
События
Более жесткий карантин могут ввести в западных регионах могут ужесточить карантин трех областях
20:24
Политика
Коррупция в «реформированной» погранслужбе достигла небывалых масштабов
20:02
События
О возобновлении внутренних рейсов объявил SkyUp
19:02
События
Кафе и ресторанам в Киеве разрешили принимать гостей внутри помещений
18:36
Политика
Наказанием дальнобойщикам за езду перегруженным транспортом пригрозил Зеленский
18:33
События
В список стран "красной зоны" попала Украина
16:37
События
Большинство ограничений снимает Египет а так же временно отменяет визовый сбор
16:35
События
В Ивано-Франковской области завтра ожидается пик непогоды
16:33
Политика
Еще три "безвиза" с ЕС внедрит Украина
16:30
Политика
Инвентаризацию лесов впервые с 1996 года проведут в Украине
16:29
Политика
Персональный состав Нацсовета реформ утвердил президент
16:26
События
Компанию молодежи, которая собралась отметить день рождения расстрелял дачник в Одессе
16:17
События
На 386% по сравнению с апрелем выросло число активных больных коронавирусом
16:15
События
Объявили красный уровень опасности из-за непогоды на западе Украины
14:23
Политика
Божка от выполнения обязанностей замглавы МИД отстранил Кабмин
14:19
События
Имущества на 30 млн гривен имеется у семьи главы следствия по делу Шеремета
14:08
События
Трое человек в Карпатах погибли из-за непогоды
13:23
Политика
Правоохранительной системой эффективно управляет Аваков - заявил Шмыгаль
13:20
Политика
Рейтинг партий «Слуга Народа» и «Голос» катастрофически падает

Новости ТОП-7

Где и когда откроют границы. График с датами по странам261522
СРОЧНО! НА СТОРОННИКОВ ПАРТИИ АНАТОЛИЯ ШАРИЯ НАЧАЛИСЬ НАПАДЕНИЯ!9195
Н. Я. АЗАРОВ: Порошенко – мародёр! Колониям не кричат «Слава!» Премьер-министрами не могут быть «самокатчики» – Украина достойна другой участи!5533
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 22.06 (состоянием на 09:00)1923
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 21.06 (состоянием на 09:00)1361
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 23.06 (состоянием на 09:00)773
Коррупция в «реформированной» погранслужбе достигла небывалых масштабов463

Досуг

Как выбирать шины: стоит ли переплачивать за бренд?
Как выбирать шины: стоит ли переплачивать за бренд?
Выбор резины – всегда проблема для автолюбителя. Среди опытных автомобилистов бытует мнение, что бренд не всегда гарантирует качество шин.
Сегодня, 17:1863
ТОП-5 бинарных брокеров - выбираем лучший вариант
ТОП-5 бинарных брокеров - выбираем лучший вариант
Выбор брокера для работы с бинарными опционами является одним из самых важных шагов, который стоит перед начинающим трейдером. У разных игроков могут быть индивидуальные потребности - именно поэтому определить самый лучший вариант среди всех посредников не представляется возможным. Однако, можно
Сегодня, 17:1662
Выбор гитары для тех, кто хочет петь: 3 лучших модели гитар вестерн
Выбор гитары для тех, кто хочет петь: 3 лучших модели гитар вестерн
Гитара вестерн оснащается металлическими струнами, именно ее нужно брать с собой в поход и сидеть у костра, напевая любимые песни. Она подойдет, если вы любите петь дома для себя и вам нужно создать качественный звонкий аккомпанемент.
Сегодня, 17:1362
Йога для начинающих – что это, с чего начать и где заниматься?
Йога для начинающих – что это, с чего начать и где заниматься?
Наверняка вы много раз слышали слово «йога», хотели попробовать, но никак не решались. Время начать! Но с чего и каких результатов ждать?
Сегодня, 17:0961
Есе допомагає проявити індивідуальність
Есе допомагає проявити індивідуальність
Мало хто згадує шкільні завдання з ніжністю і приємною ностальгією. Вони забирають дуже багато вільного часу і часто не приносять особливої користі
Вчера, 18:43106
Рішення делікатних проблем
Рішення делікатних проблем
Деякі захворювання вважаються вкрай делікатними. Дуже часто люди соромляться проблем в сфері проктології. Поширена помилка полягає в тому, що подібні недуги довго і болісно лікуються. В результаті хвороба переходить в хронічну форму.
Вчера, 17:57128

События

Более жесткий карантин могут ввести в западных регионах могут ужесточить карантин трех областях
Более жесткий карантин могут ввести в западных регионах могут ужесточить карантин трех областях
В западных регионах могут ужесточить карантин
Сегодня, 21:5619
О возобновлении внутренних рейсов объявил SkyUp
О возобновлении внутренних рейсов объявил SkyUp
Первые рейсы запланированы уже на 26 июня
Сегодня, 20:0245
Кафе и ресторанам в Киеве разрешили принимать гостей внутри помещений
Кафе и ресторанам в Киеве разрешили принимать гостей внутри помещений
При этом ряд ограничений сохранится
Сегодня, 19:0256
В список стран "красной зоны" попала Украина
В список стран "красной зоны" попала Украина
В Украине фиксируется более 40 случаев COVID-19 в сутки на 100 тысяч населения
Сегодня, 18:3393
Большинство ограничений снимает Египет а так же временно отменяет визовый сбор
Большинство ограничений снимает Египет а так же временно отменяет визовый сбор
С 27 июня большинство ограничений в Египте будет снято
Сегодня, 16:3779
В Ивано-Франковской области завтра ожидается пик непогоды
В Ивано-Франковской области завтра ожидается пик непогоды
В области ждут ухудшения погоды и еще большего ущерба
Сегодня, 16:3584
7 Днів