Власть к сотрудничеству из-за наводнения на западе Украины призвала Тимошенко

Западные регионы страдают от наводнений.

Для преодоления последствий бедствия должен быть привлечен каждый, кто разбирается в этом.

Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook.

"Западные регионы страдают от наводнений. Дожди и ливни, которые не прекращаются много дней, размыли дамбы и дороги, реки вышли из берегов, разрушили дома, все залили поля, огороды и кладбища. К сожалению, уже имеем несколько человеческих жертв. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни погода не изменится, а соответственно - ситуация еще больше усложнится", - написала Тимошенко.

По ее словам, в 2008-м году, когда она была премьер-министром, западным областям пришлось испытать подобного удара стихии. Тогда случилось наводнение, одно из крупнейших в новейшей истории региона.

"Мы организовали оперативный штаб помощи пострадавшим, определили первоочередные задачи, сформировали приоритетные направления преодоления последствий непогоды. За относительно короткое время нам удалось не только предупредить экологическую и гуманитарную катастрофу, но и справиться с ее последствиями, восстановить инфраструктуру, создать дополнительные барьеры против "большой воды", отстроить деревни, спасти людей", - добавляет Тимошенко.