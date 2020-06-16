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Политика Вчера, 22:0052
На следующей неделе могут рассмотреть закон об игорном бизнесе

Верховная рада может рассмотреть законопроект о легализации игорного бизнеса на следующей пленарной неделе.

Законопроект уже подготовлен ко второму чтению.

Об этом заявил глава Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина". 

"В законопроекте много поправок и на уровне комитета согласовывались позиции, в том числе, на чем будут настаивать, на чем, возможно, не будут настаивать коллеги", - отметил он.

Он также добавил, что на следующей неделе также планируется рассмотреть законопроекты, связанные с социальной и медицинской сферами, а также экономикой.

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Теги: news, новости, Украина, Закон, Рада, Игорный_бизнес, 7dniv, 7dnivinfo  
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