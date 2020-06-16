Разумков назвал сроки рассмотрения закона о референдуме

Рассмотреть во втором чтении законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум" в зале заседаний народные депутаты могут в конце текущей сессии Верховной рады.

Это будет уже в июле.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков.

Спикер Рады не уверен, что этот законопроект депутаты успеют подготовить к следующей пленарной неделе (30 июня - 3 июля), поскольку к нему было много правок. Однако Разумков надеется, что принятие документа все же произойдет через одну пленарную неделю - то есть в течение 14-17 июля.

Отметим, законопроект о референдуме был принят в первом чтении 18 июня голосами 252-х народных депутатов.

Документом предлагается упорядочить всеукраинский референдум по вопросам: утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; решение вопроса общегосударственного значения; изменения территории Украины.