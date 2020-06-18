Более 1 млрд гривен выделит Украина на ликвидацию последствий подтопления

Президент Украины Владимир Зеленский требует от Кабинета министров системного решения по решению проблемы ежегодного подтопления в западных областях.

При этом он добавил, что ежегодно Украина тратит до 800 млн гривен на ликвидацию последствий непогоды.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам президента, в этом году на ликвидацию последствий подтопления может уйти ,олее миллиарда гривен.

"Время найти системное решение, заняться укреплением берегов рек. Чтобы укрепить берега Днестра, Тисы, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда", - заявил он.

Зеленский добавил, что необходимо разработать большую программу с привлечением иностранного опыта, чтобы ежегодно "не терять людей и деньги".