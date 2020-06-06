Решить вопрос жилья для пострадавших от паводков пообещал Зеленский

Пострадавших от паводков в западных областях Украины обеспечат жильем.
Власти помогут восстановить поврежденное жилье или предоставит новое.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
По словам главы государства, украинские власти обязательно восстановят разрушенные из-за паводков дороги, мосты и другую инфраструктуру.
"Обязательно решим вопрос жилья. Или восстановим разрушенное, или найдем новое. Отдельно вам будет выделена финансовая помощь", - заявил Зеленский.