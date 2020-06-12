 

Сложности с расследованием дела Шеремета объяснили в МВД

Политика Сегодня, 10:3941
Сложности с расследованием дела Шеремета объяснили в МВД

Дело убийства журналиста Павла Шеремета - одно из сложнейших в истории Украины, потому что оно готовилось очень тщательно.

Главная цель расследования этого дела - установить всех причастных, вплоть до заказчиков.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. 

Он рассказал, что убийство журналиста было хорошо продумано: все были без телефонов, лица прятали, потому что была проведена разведка маршрута, ходили пешком, пути отхода были продуманы так, что эта пара вышла и ушла в никуда, не села в машину или метро.

"Во время расследования дела Шеремета изучалась масса версий, отслеживались люди, за ними следили, проверяли их походки и т.д", - добавил он.

По его словам, дело Шеремета - это не дело Авакова, это дело, в котором есть группа полиции, порядка 15 человек.

"Задача полиции - найти виновных, задача прокуратуры - не допустить преследования невиновных", - сказал Геращенко.

Напомним, в 2019 году полицейские задержали 3 подозреваемых в убийстве журналиста. Это врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь. В мае 2020 года стало известно, что Национальная полиция Украина готовит дело об убийстве журналиста Павла Шеремета в суд.

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