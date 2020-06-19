Дело против экс-советника Трампа закрыл суд в США

Федеральный апелляционный суд большинством голосов вынес решение о прекращении судебного дела против экс-советника Трампа Майкла Флинна.

Если это решение не будет обжаловано следующими апелляционными жалобами, Флинн будет свободен.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что суд положил конец длительному судебному противостоянию, которое приобрело еще большее значение в политических дебатах вокруг расследования вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

Суд приказал низшей инстанции удовлетворить ходатайство правительства в лице Министерства юстиции о прекращении дела против Флинна и отменил решение судьи федерального округа Колумбия Эммета Салливана, который планировал провести слушания с участием заинтересованных лиц по дальнейшему рассмотрению, пишет Reuters.

Судья Салливан 12 мая назначил дополнительные слушания о причинах свертывания дела и отзыве обвинений против экс-советника Трампа. Они должны были состояться 16 июля. Ответчиком было определено министерство юстиции.

Салливан также намеревался выяснить, есть ли основания привлекать Флинна к ответственности за ложь.

Если нынешнее решение не будет обжаловано следующими апелляционными жалобами, Флинн будет свободным.

Президент США Дональд Трамп приветствовал решение суда и задал вопрос прозвучат ли извинения от бывших высокопоставленных чиновников, которых он считает ответственными за возбуждение дела против Флинна.

"Джеймс Коми (экс-директор ФБР, - ред), или его группа грязных копов извинятся перед Майклом Флинном (и многими другими) за то, что они сделали, чтобы разрушить его жизнь? А Роберт Мюллер (бывший специальный прокурор США, который возглавлял расследование относительно вмешательства России в политические процессы в США, - ред.) и его злые приспешники-демократы - скажут ли они: "Нам очень жаль"? А как насчет Обамы и Байдена? ", - написал он в Twitter.