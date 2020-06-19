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Политика Сегодня, 10:4644
Доклад о новых нарушениях России в Крыму обнародовал генсек ООН

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш обнародовал доклад о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму, в котором четко задокументированы новые нарушения Россией международного гуманитарного права.

Россия продолжает применение на оккупированных территориях своего уголовного законодательства.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, сообщает "Укринформ". 

"В докладе Генсека ООН Автономная Республика Крым и город Севастополь четко определены как временно оккупированные Российской Федерацией территории Украины. Кроме того, отмечается, что Россия продолжает применение на оккупированных территориях своего уголовного законодательства. Такие действия являются очередным нарушением оккупантом международного гуманитарного права", - сказал он.

По словам украинского дипломата, генсек ООН указал, что российские власти продолжают блокировать доступ Управлению верховного комиссара ООН по правам человека на полуостров для мониторинга.

Он подчеркнул, что в документе указали конкретные факты нарушений прав подсудимых и отсутствие беспристрастного публичного судопроизводства на аннексированном Крымском полуострове. Кислица сообщил, что в докладе указано, что задержанным не предоставляют надлежащую защиту и не разрешают встречаться с украинскими консулами.

Также отдельно говорится о пытках и принудительном перемещении подсудимых и осужденных крымчан на территорию соседней России. Он добавил, что в докладе Генсека ООН отдельно акцентировали на продолжающейся практике обысков и рейдов, прежде всего - у крымских татар, а также на нарушениях свободы собраний, свободы слова, религиозных прав и запрете деятельности Меджлиса крымских татар.

В документе, по словам Кислицы, упоминается также незаконность автоматического распространения российского гражданства на украинцев, которые проживают на аннексированном полуострове.

"Мы благодарны Генеральному секретарю и другим учреждениями ООН за постоянный мониторинг нарушений со стороны России прав человека и международного гуманитарного права на Крымском полуострове. Важно, что об этом говорит не только Украина и ее партнеры, но и выходят официальные документы ООН с четким отображением последствий российской оккупации", - подчеркнул постоянный представитель Украины.

Кислица также положительно оценил призыв с ООН к России соблюдать международные обязательства и подчеркнул, что нынешний доклад станет "вспомогательным инструментом" международного давления на Россию с целью деоккупации Крыма и привлечения ее к международно-правовой ответственности.

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