 

Условия разблокирования заседания НАТО-Украина назвали в Венгрии

Политика Сегодня, 14:5648
Условия разблокирования заседания НАТО-Украина назвали в Венгрии

Венгрия назвала условия, при которых может быть разблокировано проведение заседания НАТО-Украина.

В частности, Украина должна решить вопрос с образованием и правами венгерского меньшинства.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, передает корреспондент РБК-Украина. 

Сийярто выразил надежду, что в ближайшее время сторонам удастся решить данные вопросы.

"Заседание НАТО-Украина будет разблокировано, как только будут решены вопросы, связаны с образованием и правами венгерского меньшинства. Как только это будет обеспечено, мы сделаем все, чтобы заседание на уровне министров могли проходить", - сказал глава МИД Венгрии.

Также он отметил, что в ближайшие недели должна пройти встреча комиссии по вопросам нацменьшинств, во время которой должен быть определен план по решению проблемных вопросов.

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Теги: news, новости, Украина, НАТО, Венгрия, 7dniv, 7dnivinfo  
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