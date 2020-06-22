Министр Сербии заявил, что бандеровцы воевали на стороне нацистов а теперь представляют себя жертвами

Министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович заявил, что Сербия никогда не примет позорных попыток переписать историю, цель которых - представить сербский и русский народы, которые являются жертвами нацистской агрессии, как агрессоров, а нацистских преступников и завоевателей - как жертв. "В этой волне фальсификации истории те, кто встал на сторону нацистов во Второй мировой войне - хорватские усташи, украинские бандеровцы и албанские баллисты, теперь представляют себя жертвами и становятся союзниками тех, кто хочет видеть Сербию и Россию, как это было 75 лет назад, подавленными, ослабленными и разорванными на части", - сказал Попович.