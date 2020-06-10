Почти 700 млн гривен выделили на борьбу с наводнениями

Кабинет министров выделил почти 700 млн гривен на ликвидацию последствий наводнений на западе Украины.

Большую часть денег получит Ивано-Франковская область.

Соответствующее решение принято на заседании правительства.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, деньги выделяются на борьбу с последствиями чрезвычайной ситуации на территории Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областей.

"Принять распоряжение о выделении средств из резервного бюджета в сумме 672 млн гривен для предоставления помощи населению и проведения первоочередных аварийно восстановительных мероприятий", - отметил Петрашко.

В частности, средства распределят следующим образом:

480 млн гривен - Ивано-Франковская область

30 млн гривен - Черновицкая область

30 млн гривен - Закарпатская область

10 млн гривен - Львовская область

92 млн гривен - Госводагентство

30 млн гривен - Гослесагентство

Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков попросил выделить 82 млн гривен силовикам, которые задействованы в ликвидации последствий наводнения. Из них 41 млн гривен направят ГСЧС, 22 млн - Национальной гвардии и 19 млн - Национальной полиции.