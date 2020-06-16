ЦИК принял решение по поводу того кто зайдет в Раду вместо Бельковой

Для посадки растений нужно правильно выбирать время года и закупать соответствующий инвентарь, который сильно облегчит выполнение работ. Рассаду, семена, саженцы обычно заказывают весной. Чтобы не затягивать сроки посадки и максимально ускорить процесс, нужен минимальный набор инструментария.

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