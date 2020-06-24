«Слуга народа», заявившую о детях «низкого качества» и предложившую «стерилизовать безработных» поддержал Зеленский

Председатель комитета парламента по вопросам социальной политики Галина Третьякова назвала последние события вокруг нее "организованным буллингом". Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Спасибо всем за искренние слова поддержки. Они чрезвычайно важны для меня во время организованного буллинга. Много кто понимает, что происходит на самом деле, почему все появилось только сейчас, и что я имела в виду во время публичной встречи/лекции в Киевской школе экономики. И еще буду иметь в будущих лекциях, выступлениях, встречах", - отметила она.
Депутат также заявила, что не собирается уходить с поста главы комитета по соцполитике.
"Никуда не собираюсь идти под давлением снаружи. Буду делать свое дело, реализовывать план законодательных инициатив (реформ), который разрабатывала всю свою жизнь",- написала Третьякова.
Также она поблагодарила президента, ОП и фракции за поддержку.
Напомним, 24 июня Третьякова во время вебинара в Киевской школе экономики заявила, что в семьях, которые рассчитывают на материальную помощь от государства, дети рождаются "очень низкого качества", и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства.
Высказывание раскритиковали в соцсетях. Кроме того, омбудсмен по правам человека Людмила Денисова осудила это заявление, отметив, что Украина присоединилась к Конвенции ООН по правам ребенка, таким образом признав, что во всех странах мира есть дети, живущие в тяжелых условиях и требуют особого внимания со стороны государства.
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