«Слуга народа», заявившую о детях «низкого качества» и предложившую «стерилизовать безработных» поддержал Зеленский

Председатель комитета парламента по вопросам социальной политики Галина Третьякова назвала последние события вокруг нее "организованным буллингом". Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Спасибо всем за искренние слова поддержки. Они чрезвычайно важны для меня во время организованного буллинга. Много кто понимает, что происходит на самом деле, почему все появилось только сейчас, и что я имела в виду во время публичной встречи/лекции в Киевской школе экономики. И еще буду иметь в будущих лекциях, выступлениях, встречах", - отметила она.

Депутат также заявила, что не собирается уходить с поста главы комитета по соцполитике.

"Никуда не собираюсь идти под давлением снаружи. Буду делать свое дело, реализовывать план законодательных инициатив (реформ), который разрабатывала всю свою жизнь",- написала Третьякова.

Также она поблагодарила президента, ОП и фракции за поддержку.