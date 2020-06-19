 

Июнь и июль в карантинных ограничениях проживет Украина

Политика Сегодня, 11:5862
Июнь и июль в карантинных ограничениях проживет Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцы привыкли жить в стрессе и в кризисных условиях априори и сегодня начали воспринимать это как часть жизни.

Украина пока придерживается тактики адаптивного карантина.

Об этом он рассказал в интервью "Новому времени". 

Шмигаль сказал, что те области и регионы, где можно работать в обычном режиме, пусть и дальше работают и поддерживают экономику.

"А где начался пик, там мы вынуждены усиливать карантинные правила", - сказал он.

Отметим, сейчас наиболее зараженными регионами являются Львовская, Черновицкая, Ровенская, Закарпатская области и Киев.

Также Шмыгаль напомнил, что Кабмин планирует увеличить штрафы из-за отсутствия масок в общественных местах, в общественном транспорте, штрафы для владельцев таких заведений и транспорта.

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Теги: news, новости, Украина, Карантин, Шмыгаль, 7dniv, 7dnivinfo  
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