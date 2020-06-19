Июнь и июль в карантинных ограничениях проживет Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцы привыкли жить в стрессе и в кризисных условиях априори и сегодня начали воспринимать это как часть жизни.
Украина пока придерживается тактики адаптивного карантина.
Об этом он рассказал в интервью "Новому времени".
Шмигаль сказал, что те области и регионы, где можно работать в обычном режиме, пусть и дальше работают и поддерживают экономику.
"А где начался пик, там мы вынуждены усиливать карантинные правила", - сказал он.
Отметим, сейчас наиболее зараженными регионами являются Львовская, Черновицкая, Ровенская, Закарпатская области и Киев.
Также Шмыгаль напомнил, что Кабмин планирует увеличить штрафы из-за отсутствия масок в общественных местах, в общественном транспорте, штрафы для владельцев таких заведений и транспорта.