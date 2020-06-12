Закон о банках явно неконституционным называть оснований нет

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский считает дискуссионным вопросом неконституционности закона о банках, который приняла Рада.

По его словам, утверждать, что он явно неконституционный, оснований нет.

Об этом Вениславский заявил в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что процедура его принятия парламентом была соблюдена. Однако, Вениславский добавил, что окончательный вердикт за КСУ.

Напомним 23 мая вступил в силу закон о банках. Ранее сообщалось, что МВФ согласится вести переговоры с Украиной о новой программе только после одобрения Верховной радой банковского законопроекта №2571-д. После этого стороны договорились о транше.

Отметим, Рада приняла данный проект за основу в первом чтении в конце марта. К документу были поданы рекордные свыше 16,5 тысячи правок ко второму чтению.

Для того, чтобы закон не был заблокирован в Раде месяцами, был разработан новый законопроект, в котором парламентарии предусмотрели специальную процедуру рассмотрения для данного проекта.