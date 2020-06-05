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Политика Сегодня, 16:4461
Как поймали на взятке Зе-губернатора Балоня и что о нем известно

Вчера днем Кабмин скоропостижно уволил губернатора Кировоградской области Андрея Балоня. А ближе к вечеру СБУ и НАБУ сообщили о его задержании за взятку.

Эти действия были явно синхронизированы. И чисто информационно получилось так, что теперь власть к губернатору-взяточнику отношения не имеет. 

Однако фактически Балоня взяли в статусе начальника области. Это пожалуй первый случай, когда с поличным берут председателя обладминистрации из новой команды Зеленского. 

"Страна" разбиралась в уголовном деле против губернатора и в том, откуда он вообще взялся в Зе-команде. 

Сменил мундир на вышиванку. Что известно об экс-губернаторе 

Андрей Балонь - уроженец Львовской области, где он с 2003 года сделал карьеру милиционера. Он работал на руководящих постах во многих регионах. Последней в МВД была должность главы следственного управления в Полтавской области.

С 2015 года - за два месяца до начала аттестации в полиции - уходит в преподавательскую работу, при этом пытаясь устроиться куда-то при новой власти. В частности - на должность главы Львовского теруправления НАБУ.

А в 2017 году становится заместителем херсонского губернатора Андрея Гордеева - того самого, при котором в 2018 году произошло нападение на Екатерину Гандзюк. 

Гордеев был членом "Блока Петра Порошенко", таким образом новый замгубернатора входил в команду президентской политсилы. И, как утверждают местные СМИ, занимался предвыборной кампанией Порошенко по линии своей супруги Илоны Балонь, которая владеет рекламным агентством "Медіапівдень", размещавшим наружную рекламу бывшего президента. 

Согласно сервису Youcontrol, супруга Андрея Балоня действительно владеет этой компанией. Причем учреждена она была в ноябре 2018 года - то есть явно под выборы, которые состоялись через четыре месяца. 

Как утверждают журналисты, после поражения Порошенко на выборах Балонь неформально возглавил предвыборный штаб "Украинской стратегии" премьера Владимира Гройсмана. Где также обеспечивал поддержку по линии уличной рекламы. 

Жена - бизнес-партнер "слуги народа"

Но вернемся к его супруге. Судя по декларации чиновника, на нее записана львиная доля имущества и активов: две квартиры (Дрогобыч и Киев) и дом в Кропивницком, три люксовых авто - "Ягуар" XF, Audi Q7 и Porshe Cayenne. Последние две машины куплены в конце лета - начале осени 2019 года. То есть уже после ухода с должности замгубернатора и накануне нового назначения. 

У самого же экс-губернатора официально нет ни квартиры, ни машины. 

На Илону Балонь также зарегистрирован ряд компаний. Кроме уже упомянутого рекламного агентства "Медіапівдень", есть еще и столичное ООО "Соцмониторинг", где супруга будущего губернатора в мае 2019 года получила 20%. Остальными 80% владеет нардеп от "Слуги народа" Александр Мариковский. 

Эта компания предоставляет услуги автоматизированного мониторинга СМИ - то есть контент-анализа. Создавалась она после победы Зеленского на выборах. То есть еще до парламентской кампании супруга Андрея Балоня была в партнерских отношениях с будущим нардепом от "Слуг". 

В ноябре 2019 года замглавы Офиса президента Сергей Трофимов представил Балоня в качестве кировоградского губернатора. Накануне он прошел собеседование у президента Владимира Зеленского. 

Как поймали на взятке Зе-губернатора Балоня и что о нем известно

О губернаторстве Андрея Балоня известно немного. Интересно, что прямо на представлении нового главы области к нему обратились депутаты из Светловодска, где, по их словам, кошмарная ситуация с началом отопительного сезона. При этом, уже через месяц после нахождения Балоня на должности, СМИ продолжали публиковать новости о том, что город сидит без отопления. 

Кабмин уволил Балоня с его должности вчера, 25 июня. Прямо накануне того, как НАБУ сообщило о его задержании. 

Задержали в собственном доме

Вечером четверга антикоррупционное бюро сообщило, что Андрей Балонь попался на взятке. 

Главу и сотрудника ОГА поймали при получении 250 тысяч гривен. Это была только часть 1,8-миллионной взятки, которую, по версии НАБУ, вымогали чиновники.

Деньги принесли в спортивной сумке Nike.

Как поймали на взятке Зе-губернатора Балоня и что о нем известно

Фабула дела такова. Чиновники областной администрации предложили руководителю одного из региональных органов центральной власти дать им взятку - в обмен на то, что они не будут мешать его деятельности.

Первый транш в 100 тысяч чиновники получили в июне 2020 года, что было зафиксировано в материалах следствия. И на втором транше взяты с поличным. 

Судя по фото, которые опубликовала СБУ, принимавшая участие в операции, Балоня задержали в его собственном доме. 

Как поймали на взятке Зе-губернатора Балоня и что о нем известно
Как поймали на взятке Зе-губернатора Балоня и что о нем известно

Судя по фотографиям, дом штурмовал спецназ. Напомним, в декларации у губернатора есть дом в Кропивницком, купленный на имя его жены Илоны осенью 2019 года. 

Как поймали на взятке Зе-губернатора Балоня и что о нем известно

Главу какого ведомства "окучивали" Балонь и его помощник - НАБУ не сообщает. Однако по данным экс-нардепа Борислава Березы, который ссылается на свои источники, речь идет о вымогательстве взятки с местного руководителя Госпотребслужбы. 

Именно эта служба следит за соблюдением карантина ресторанами, кафе, рынками и магазинами. То есть огромное поле для коррупции. 

"Самое интересное в этом, что начальник Госпотребслужбы области - это человек, который следит, в том числе, и за соблюдением карантинных норм в кафе, ресторанах и других заведениях области. И тут возникает вопрос - если 1,8 миллиона гривен требуют в депрессивной Кировоградской области, то сколько же требуют в остальных и какими поборами там занимаются?", - пишет Береза. 

Как поймали на взятке Зе-губернатора Балоня и что о нем известно

По данным источников "Страны" в силовых структурах, этот эпизод далеко не единственный касательно "заноса" денег губернатору. 

Якобы платили за должности и другие люди. "Система была поставлена на поток", - говорит источник.

В таком случае остается открытым вопрос - действовал ли Балонь на свой страх и риск, либо же делился заработанным со своими непосредственными кураторами в Офисе президента, которые к нему не имели претензий столь долгое время.

Также наши источники не исключают "внутриводовой" борьбы. "Система подношений существует по всей стране. Но взяли губернатора Кировоградской области. По одной из версий, взяли не просто так, а чтобы освободить место под другого человека. Ведь накануне местных выборов губернатор - это стратегическая и очень хлебная должность", - говорит источник.

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Теги: news, новости, Украина, Взятка, Балоня, 7dniv, 7dnivinfo  
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