Херсонский мэр поздравил горожан с годовщиной подписания бандеровцами акта о сотрудничестве с фашистской Германией

Херсонский мэр Владимир Миколаенко поздравил горожан с годовщиной "провозглавшения Украинского государства" 30 июня 1941 года, в котором заявлялось о тесном сотрудничестве с Гитлером.

Об этом сообщают пользователи Facebook.

Так, на рекламных щитах города появилась вырезка из газеты ОУН "Самостийная Украина" от 10 июля 1941, где опубликован данный акт.

Третья статья акта гласит: "Воссозданное Украинское государство будет тесно сотрудничать с национал-социалистической Великой Германией, которая под руководством Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации".

Отметим, что данный акт был провозглашен сторонниками Степана Бандеры в ОУН. Однако сделано это без согласования с немцами, которые из-за такого самоуправства приказали забыть об этом акте. И как таковой он остался на бумаге. Впоследствии члены ОУН (в основном, из той части, которая ориентировалась на другого лидера организации Мельника) были широко задействованы в работе органов оккупационной администрации нацистов.

Источник