Допотбор на должность главы Нацслужбы здоровья могут провести в Минздраве

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Минздрав может провести дополнительный добор на должность главы Национальной службы здоровья.

Полноценный конкурс на эту должность сейчас провести невозможно из-за карантина.

Об этом пресс-служба министерства сообщила в Telegram.

Указано, что Степанов принял участие в заседании комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

"На сегодня мной принято решение по результатам собеседований и проведенного отбора. Сообщаю, что кандидатура на главу НСЗУ не определена. Есть большая вероятность того, что будет объявлен дополнительный отбор, соответственно, после этого будет определен победитель", - сказал министр.

Он пояснил, что полноценный конкурс провести не удастся из-за карантина. Поэтому сейчас возможен только добор на должность и подписание контракта с победителем на время карантина, а после его завершения должен состояться полноценный конкурс.

Напомним, 8 июня в Минздраве заявили, что определились с кандидатом на должность председателя Национальной службы здоровья; документы о его назначении должны были передать в Кабинет министров.